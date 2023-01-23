『SHARP スリムイオンファン PF-JTH1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 10時 34分に出品され04月28日 10時 34分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年製

リモコン、取扱説明書付き。







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気になる事がありましたら、購入前にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ