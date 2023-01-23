『コムデギャルソン HERVIER ジュンヤワタナベマン ウールコート ジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 05時 36分に出品され03月14日 05時 36分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✴︎COMME des GARCONS JUNYA WATANABE MAN × HERVIER PRODUCTIONS

◉コムデギャルソンジュンヤワタナベマン × ハーヴィアプロダクションズ



◎ウール混紡コート

フランス製 MADE IN FRANCE



サイズS （メジャー平置き 単位約cm）

着丈 79

身幅 53

肩幅 42.5

袖丈 62cm



状態は5回ほどシーズン中に着用。

個人使用品となりますので、細かい部分はご容赦ください。あくまでAD2012モデルですので経過による状態も含めてご理解頂ける方、また一般的な個人使用品（ユーズド）となります。



◉出品に際しまして、ハイクラスクリーニングしてこちらは出品しております。

クリーニング後、一切の未着用ですので、ご購入後はそのまま気持ちよくご着用頂けるかと思います。

クリーニングしたままの状態（タグ付き、防虫剤、などもお付けしたまま）で発送します。

写真9のコート専用ケースに入れまして、その後に

梱包発送します♪



宜しくお願い致します☺︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソンジュンヤワタナベマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コムデギャルソン HERVIER

ジュンヤワタナベマン ウールコート ジャケット