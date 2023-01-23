『オーバーサイズウールトレンチコート ローレン louren【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 00分に出品され03月12日 09時 00分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 louren／ローレン

oversize wool trench coat

オーバーサイズウールトレンチコート



表の方にシミがあります。

ご確認ください。



2020winter 商品

定価 40000円弱

カラー oatmeal



着丈：127.0cm

肩巾：38.0cm

バスト：110.0cm

裾巾：135.0cm

袖巾：49.0cm

袖口巾：32.0cm



素材詳細

毛：70%

ポリエステル：15%

アクリル：8%

ナイロン：7%

着丈···ロング

カラー···ベージュ



todayful clane louren etre tokyo 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ オーバーサイズウールトレンチコート ローレン louren