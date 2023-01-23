『mont-bell コロラドパーカ ダークグリーン Ｌサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 05時 37分に出品され03月27日 05時 37分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ワンシーズン着用後、クリーニングし保管していました。

背面の裾部分にシミがあります（写真8枚目）

右腕にシミがあります（写真9枚目）

ジッパーに付属していたコードは外してしまい、ありません。





【高い保温性】

コロラドパーカは、寒い季節に最適なダウンジャケットで、高い保温性を提供します。特に、内側のオレンジ色の素材が暖かさを保ちます。



【デザインと機能性】

ダークグリーンの外観は、アウトドアシーンでもスタイリッシュに決まります。フード付きで、悪天候にも対応可能。前面にはジッパーポケットがあり、収納力も抜群です。



【軽量で動きやすい】

軽量な素材を使用しているため、動きやすさも兼ね備えています。アクティブなライフスタイルを送る方に最適です。



- ブランド: mont-bell

- モデル名: コロラドパーカ

- 色: ダークグリーン(DGN)

- 価格: ¥27,500（税込）

- フード: あり

- ポケット: 前面にジッパーポケットあり

- 内側の色: オレンジ

- 後ろのデザイン: シンプルなデザイン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bell

コロラドパーカ

ダークグリーン Ｌサイズ