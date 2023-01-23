『ノローナ falketind thermo60 Hood 【M】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 18時 04分に出品され03月16日 18時 04分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノローナのダウンfalketind thermo60 Hood

Mサイズの出品です



フルマークのオンラインストアで昨年購入しました

4万円くらいだったと記憶しています



1シーズン着用しましたが、体型と合ってない感じがするので

手放すこととなりました



すり替え防止のため、到着後の返品はご遠慮ください



他にもアウトドアブランドの上着を出品していますのでご覧ください



ノローナ

マウンテンパーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ノローナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノローナ

falketind

thermo60

Hood

【M】