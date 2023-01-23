『⭐︎美品⭐︎トルネードマート⭐︎レザーダウン⭐︎【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 21分に出品され03月15日 07時 21分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご閲覧頂きありがとうございます。

トルネードマートのレザーダウンの出品になります。

レザーのため風を通さないのでとても暖かいです。

数年前に渋谷109にて購入当時82950円でした。

大切に着ていたので特に目立つ傷や汚れは無いと思いますが神経質な方はご遠慮ください。

状態などは画像にて確認お願いします。

何かありましたらコメントでよろしくお願いします。

肩幅···13cm

身幅···15cm

袖丈···19cm

着丈···18cm



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トルネードマート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⭐︎美品⭐︎トルネードマート⭐︎レザーダウン⭐︎