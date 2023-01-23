『高年式早い者勝ち SHARP ドラム式洗濯乾燥機 2022年 ES-S7G-WL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 01時 17分に出品され04月21日 01時 17分に終了予定です。即決価格は39,836円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆SHARP ドラム式洗濯乾燥機 ES-S7G-WL

♪2022年式！去年モデル！

♪使用期間1年程、美品です！

♪梱包発送たのメル便にて発送！



【付属品】

給水ホース、排水ホース、説明書、輸送ボルト





■「梱包・発送たのメル便」を使用します。

■必ず設置スペースの確認をお願いします。

■商品詳細

ボディ幅598mm

外形寸法（幅×奥行×高さ）640×600×1,039mm

設置可能な防水パン（内寸奥行）540mm以上

質量約76kg

水位別水量自動 11L～21L

洗濯・脱水容量／乾燥容量7kg / 3.5kg

標準使用水量洗濯57L

洗濯～乾燥80L

乾燥機能ヒーターセンサー乾燥（水冷除湿）、乾燥ダクト自動掃除

エコセンサー4センサー（温度、水位、重量、振動）

清潔プラズマクラスター、プラズマクラスター槽クリーンコース／洗濯槽洗浄、プラズマクラスター除菌・消臭コース



洗濯乾燥容量···洗濯：7kg|乾燥：3.5kg

洗濯容量···7kg

乾燥容量···3.5kg

洗濯機スタイル···洗濯乾燥機



ES-S7E-WL ES-S7F-WL ES-S7G-WL



タイプ···ドラム式洗濯乾燥機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし