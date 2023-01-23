『ヨウジヤマモト ウールメルトンダブルコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 11時 57分に出品され05月08日 11時 57分に終了予定です。即決価格は27,999円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。









Yohji Yamamoto の YS の



ウールメルトンダブルコート

になります。









サイズ





サイズは感覚的になります







着丈







104cm











肩幅









46cm

















身幅







58cm











袖丈







55cm





















カラー



ダークネイビー

1～3枚目参照









素材





毛 ナイロン

















状態



8～10枚目のようにメルトン、年代物ですので全体的に埃、色褪せ等の付着が御座います。



私自身あまり気になさらず着用していたので古着がお好きな方は問題無いかと思います。









基本はダブルコートになりますが３枚目のように真ん中で留めて置くだけでシングルのチェスターコートにもなるので2wayで楽しめれるコートですので1つのコート色々楽しみたい方にはぜひ。





メルトンですので高級感があり

モードなスラックスとの相性も抜群です

























※私物の物の素人採寸記載となりますので

ご了承ください。







私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。自身が複数回着用しておりますので新品をお求めの方は御遠慮下さい。









古着という事をご理解の上ご購入お願いします。

何かあればご質問下さい





他にも多数のブランド

アイテムなどを出品しておりますので

宜しければ出品欄をご覧頂けたら幸いです







ヨウジヤマモト・イッセイミヤケ・コム・デ・ギャルソン

を主に好んで買っておりますので販売もその傾向があります。毎月随時出品しておりますので宜しければフォローよろしくお願いします。











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マルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヨウジヤマモト



ウールメルトンダブルコート