『Paul Smith ダッフルコート 美品サイズM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 20時 30分に出品され04月16日 20時 30分に終了予定です。即決価格は9,389円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポールスミス



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試着のみのポールスミスのダッフルコートです。系統が変わったため出品します。

コメント待ってます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Paul

Smith

ダッフルコート

美品サイズM