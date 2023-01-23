『US限定ノースフェイス XL ダウンパーカージャケット RDS認証 600fp【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 38分に出品され03月24日 07時 38分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊値下げ交渉のコメントはご遠慮下さい。



ザ・ノースフェイス メンズ ダウンパーカー ジャケット

THE NORTH FACE MENS BALTIC DOWN PUFFER HOODIE

カラー：TNF BLACK (ブラック)

サイズ表示：USサイズ XL (日本サイズ 2XL相当) RELAXED FIT

実寸：肩幅約56.5cm・身幅約69cm・着丈約73cm・袖丈約70cm

素材：SHELL:100％ POLYESTER・LINING 100％ POLYESTER・FILING 75％ RECYCLED DOWN 25％ RECYCLED WATERFOWL FETHERS

生産国： VIETNAM

状態：新品未使用



RDS認証600フィルパワーのダウンを使用しDWR(耐久性の高い撥水加工)が施されたダウンジャケットです。

ハイネックフード仕様で暖かく、両サイドにポケットが付属し、裾はドローコードで調整可能です。

アウトドアはもちろんタウンユースとしても着用いただけます。



希少な日本未発売のUSモデルです。

アメリカのTHE NORTH FACE正規店購入の正規品です。

海外製品の為、製造過程における僅かな擦れ・汚れ・小傷等ある場合があります。

神経質な方はご遠慮下さいませ。



＊ 値下げ交渉は不可となります。



#日本未発売

#海外限定

#USAモデル

#THENORTHFACE

#ザ・ノースフェイス

#アウトドア

#大きいサイズ

カラー...ブラック

サイズ...XL(LL)

素材・柄...その他 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ US限定ノースフェイス

XL

ダウンパーカージャケット

RDS認証

600fp