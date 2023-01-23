『【新品・並行輸入品】フルラ二つ折り財布【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 06時 17分に出品され03月27日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます✨

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⚪︎フラップにロゴのワンポイントを添えたシンプルな一品

⚪︎コンパクトな見た目ですが、仕切り付きの小銭入れやカードポケットが豊富に備わり、収納力も申し分ありません！

⚪︎フルラらしいしっかりとしたレザーで毎日使いにもぴったりです♩

⚪︎並行輸入品です

⚪︎取扱、撮影は綿手袋着用





⚪︎日頃頑張っているご自身へのご褒美に^ - ^

⚪︎彼女、奥様など、特別な方へのプレゼントにもお勧めです♡







ブランド ：FURLA/フルラ

商品品番 ：PCX9UNO HSF000

サイズ：（約）縦9cm 横14cm 厚3cm

仕様：スナップボタン開閉 | 内側 : 札入れ×1 小銭入れ×1 カードポケット×10 その他ポケット×4

カラー：本体 : 外側カネッラ| 金具 : ポリッシュゴールド

素材：レザー

重量：約175g

付属品 ：FURLA保存袋、FURLA保存BOX









※天然の革素材を使用しておりますので、素材の性質上、シワ・小さな傷、加工ムラ等が見られる場合がございますが、天然素材ならではの風合いとしてご理解くださいますようお願い申し上げます。





#フルラ

#フルラ財布

#二つ折り財布 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【新品・並行輸入品】フルラ二つ折り財布