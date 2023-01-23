『美品 AQUOS sense7 SIMフリー ブラック128GB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 19時 34分に出品され05月01日 19時 34分に終了予定です。即決価格は14,742円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✳️値引き、専用や取り置き等の依頼はご遠慮ください。✳️



美品 AQUOS sense7 SIMフリー ブラック



ドコモ / au / ソフトバンク/楽天 SIM対応 SIMフリースマートフォン 6GB/128GB

2023年4月にビッ◯カメラで購入 51500円



購入直後からフィルムとケースを使用していましたので目立ったキズ、汚れなどは無く美品です。家で3日程使い、その後は使用していませんのでバッテリー消耗はほとんどないと思います。

初期化済みです。→画像7枚目

白ケースを着けると印象が変わります。

（女性向きになります）



◼️本体付属品

外箱

クイックスタートガイド

クイックスイッチアダプター(試供品)

◼️追加購入したもの

液晶保護ガラスフィルム 約1500円

(本体に貼った状態で発送します )

ソフトケース 白、黒 各１個 約2000円



⚠️ユーズド品でお安く出品していますので、新品と同じ様な状態を求める方、神経質な方は購入しないで下さい。

疑問点は購入前にお問い合わせ下さい。

製品仕様等の疑問点はメーカーに確認して下さい。

⚠️すり替え防止の為返品は不可とさせて頂きます。



ーー以下は仕様説明ですーー



◼️本体サイズ(縦×横×厚み)

高さ約152mm×幅約70mm×厚さ約8.0mm

◼️キャリアSIMフリー

◼️メモリ6GB

◼️CPUQualcomm(R) SnapdragonTM 695 5G

◼️Bluetooth5.1

◼️ディスプレイ約6.1インチ 2432×1080 FHD＋

◼️待受時間LTE：約840時間

バッテリー4570mAh(内蔵電池）

◼️インカメラ有効画素数 約800万画素

◼️ストレージ128GB

◼️デュアルSIMデュアルSIMデュアル◼️VoLTE(DSDV)対応

◼️生体認証機能指紋認証+顔認証

◼️重量約158g

◼️おサイフケータイ/FeliCa有

◼️防水有

◼️SIMカードタイプnano-SIM+eSIM



シャープ SHARP AQUOS sense7「SH-M24-B」Snapdragon 695 6.1型 メモリ/ストレージ：6GB/128GB nanoSIM＋eSIM DSDV対応 SIMフリースマートフォン ブラック 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャープ