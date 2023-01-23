『ダイニチ 加湿器 Dainichi Plus HD-LX1021(H) GRAY【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 23分に出品され03月20日 12時 23分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dainichi Plus HD-LX1021(H) GRAY



#ダイニチ工業



ダイニチ工業 加湿器

（木造和室16畳 プレハブ洋室27畳）

タンク７L

お色 モスグレー



参考定価 31920円



新品にて購入

4回起動後、フィルター洗浄済み

綺麗な状態です。

（説明書を紛失してしまったため、ネットの説明書にてご覧いただけましたら幸いです。）



静音で音も静かで、寝室やペットにも良く、お手入れもしやすく良いお品です



購入したものの、加湿器が必要なくなったため 4回のみ使用で綺麗ですが

気になる場合はフィルターの水洗いなどおこなっていただけたらと思います



商品説明

【お手入れカンタン】

カンタン取替えカバーは、1シーズンをめやすに交換するだけ。(1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。)



商品の特徴

大容量加湿でキレイに清潔に静かに加湿。インテリア性と使いやすさを兼ね備えたパワフルモデル。

給水作業がラクなタンクWとって付き。



■［静音］業界トップクラスの静かさ

標準運転最大34dB、最小13dBと、ダイニチはこだわりの技術で業界トップクラスの静かさを実現。おやすみ快適、ターボ運転モード搭載。



■［省エネ］エコモータ搭載

湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式の良さと、エコモータの組み合わせでしっかり省エネ。運転モードを「eco」に設定すると、ヒーターレスの気化式への切り換えも可能です。



■［清潔］4つの抗菌加工でキレイに加湿

・タンク内の雑菌の繁殖を抑えるAg+抗菌アタッチメントEX

・トレイ内の雑菌の繁殖を抑える抗菌フラットトレイ

・トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑える抗菌気化フィルター

・お部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレル物質の繁殖を抑える抗菌エアフィルター



■湿度表示モニター

現在湿度を1％刻みでデジタル表示。運転停止中も表示可能です。



■カンタン取替えトレイカバーでお手入れカンタン

半透明の使い捨てカバーをトレイにセットすることで、トレイの洗浄が不要となります（交換の目安は1シーズン）。







メルカリ便 宅急便 送料こちらで負担いたします。

匿名配送



綺麗な状態の加湿器お探しの方、

ぜひいかがでしょうか？ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし