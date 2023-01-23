『【極美品】スローブイエナ ショールフード ショートダウンコート ブラック 38【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 19時 24分に出品され03月04日 19時 24分に終了予定です。即決価格は10,663円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✅ 必ずプロフィール欄をお読み下さい‼️



大きな傷や汚れ無く、極美品です。中も綺麗で気持ち良く着れます。合わせやすく上品な人気のダウンです。



カラー：ブラック



サイズ：38



肩幅 39

身幅 55

着丈 61

袖丈 59



気軽なコメントお待ちしてます。

即購入、歓迎！

他にも多数出品中です！



一度人手に渡ったお品ですので僅かな擦れや汚れの 見落としなどご了承いただける方のみ、お願い致します。



スローブイエナ

フーディ

SLOBE IENA

ゴールド金具

金金具

スローブイエナ ショールフード ショートダウンコート ブラック Mサイズ



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



カラー···ブラック



種類···ダウンコート/ジャケット



着丈···ショート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スローブイエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】スローブイエナ

ショールフード

ショートダウンコート

ブラック

38