『XPPen Artist Pro 16 (Gen2)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 22時 51分に出品され04月21日 22時 51分に終了予定です。即決価格は24,180円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 XPPen Artist pro 16 (Gen2)



10時間程度使用しただけなので全体的にみて傷や汚れ等はなくほぼ新品同様になります。



フェルト芯一本だけ先が潰れていてそれ以外の替え芯は未使用品です。



基本動作は問題なくドット抜け等はございません。



3in1ケーブルも付属致しますのでグラフィックボードでの使用も問題ありません。



その他ケーブル等付属品の完備です。



グローブは10時間程度使用したので気になる方はご自身でご用意ください。



値下げ交渉は数千円でしたらお受けいたします。



希望金額を載せてお気軽にコメントください。(大幅な値下げ交渉コメントは削除させていただきます。) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし