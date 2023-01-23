『Desigual ルーズシルエットでチェック柄プリントのレディースロングコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 01時 33分に出品され04月13日 01時 33分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 毛足感のある生地にビッグチェックを落とし込んだ見た目にも暖かなコート。左右で表情の異なるアシンメトリーデザインで、個性漂う主役級の1着に仕上げました。厚手のトップスにも羽織りやすい大きめのサイジングもポイント。ちらりと覗くロゴ入りの裏地が新鮮さをプラスします。



【Desigual/デシグアル】

バルセロナ発のファッションブランド「Desigual（デシグアル）」。スペイン語で“他とは違う”という意味が現すとおり、他のブランドにはない地中海をイメージさせるカラフルな色使いやエキゾチックなパターン、パッチワークやデニムなど着る人の個性を引き立てるアイテムを展開。デイリーにも、ドレスアップにも活躍する幅広いデザインが魅力。レディースだけではなく、メンズやシューズなど幅広いラインナップを展開。ブランド名にもなっているDesigual(他とは違う)は、自分自身が他の人と違うことがどれだけ大切で楽しいことなのかを改めて感じてもらいたいという私たちの願いが込められています。 自由で楽しく、カラフルで前向き。本当の自分を呼び覚ます鮮やかなカラーやプリント、他とは一味違うスタイルはファッションを楽しくするものばかりです。



素材： 表地:羊毛61% ポリエステル22% ナイロン13% アクリル4% 裏地:ポリエステル100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: デシグアル カラー: オレンジ系/ベージュ系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Desigual

ルーズシルエットでチェック柄プリントのレディースロングコート