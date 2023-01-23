『The North Face Nuptseクロップドジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 22分に出品され03月21日 02時 22分に終了予定です。即決価格は17,116円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···クリーム

サイズ…M

素材(表地)···ポリエステル

定価…€247





2年程前に海外通販ASOSで購入。

試着のみで2シーズン寝かせていましたが、好みが変わってしまった為出品致します。



160cm痩せ型の体型で、オーバーすぎずクロップド丈で丁度いいサイズ感です。





The North Face が流行った日本でもなかなか見かけないレオパード柄&クロップド丈の珍しいデザインなので人と被りたくない方にお勧めです。





※購入後のキャンセル受け付けておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ The

North

Face

Nuptseクロップドジャケット