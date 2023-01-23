『レリアン ダウンコートsize13号プラス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 18時 06分に出品され03月20日 18時 06分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このライトグレーのロングコートは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。フード付きの襟デザインが特徴で、寒い季節でも暖かさを保ちつつ、スタイリッシュに着こなせます。



【高品質な素材】

合成繊維を使用しており、耐久性が高く、日常使いに最適です。軽量で動きやすく、長時間の着用でも快適さを保ちます。



【ブランドの信頼性】

LetinsのWHITE LABELシリーズは、品質とデザインにこだわったアイテムを提供しています。このコートは、ファッション性と機能性を兼ね備えた一着です。



- 色: ライトグレー

- ブランド: Letins

- モデル名: WHITE LABEL

- スタイル: ロングコート

- 襟デザイン: フード付き

- 素材: ナイロン90%、ポリウレタン10%

ダウン90%、フェザー10%



2.3回の使用でほぼ使用感のない美品ですが使用品にご理解頂けます方のみ宜しくお願い致します。

サイズ13号➕ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: レリアン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ レリアン ダウンコートsize13号プラス