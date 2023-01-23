『DUVETICAダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 50分に出品され03月17日 09時 50分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ブランド：DUVETICA Alana



★サイズ：44（L〜LL）

⭐︎肩幅：40cm、身幅：49cm、着丈：60cm、袖丈：65cm（平置き実寸）



★カラー：ダークグレー×ブラック



★付属品：タグ付き、替えボタン付き



★素材：ウォシャブルウールとシャイニーナイロンの異素材の組み合わせ

★中わた:ダウン93％ フェザー7％

（内側にシリアルナンバー入り)



★状態説明

保管クリーニング帰りです。目立った傷や汚れも感じられず綺麗な状態になりますが、あくまで中古の品とご理解の上、ご購入の判断をしていただきますようお願いします。



★画像３枚目まではネット上から引用しました。それ以降が現物の写真です。ご覧になる環境により色合いが異なって見える場合があります。その旨ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DUVETICAダウンジャケット