『【美品：中古】OPPO スマホ Reno3A ホワイト 128GB SIMフリー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 09分に出品され03月30日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



OPPO (オウガ・ジャパン) の Reno 3A スマホです。

サブ機として使用していましたが、殆ど使う機会が無い為に手放す事としました。

テザリング中心でメイン操作した機器では無い為に、大きな傷も無く、運用面でも正常動作していました。

ただ最後の写真 (赤丸部) の通り、貼付け済液晶保護フィルムに唯一、小さな傷がございますが、本体液晶面には影響ございません。



きちんと初期化し発送致しますが、売価を9千円に抑える関係から、透明保護ケースは本体に装着したまま本体以外の付属品を全て省き、安価な「ゆうパケットポストmini」での送付を考えています。



ロックやネット利用制限などは掛かっていないフリースマホですし、残債も一切ございません。

尚、こちらの環境は、ペット不在・非喫煙ですので、どうぞ宜しくお願いいたします。

また、コメント無しでの即購入もOKです。





<仕様>

OS：ColorOS V11 (Android 11 相当)

CPU：Qualcomm Snapdragon 665

内蔵メモリ：RAM (6GB)、ROM (128GB)

外部メモリ：micro SDXC (最大 256GB)

USB：Type-C

SIM：nano-SIM

バッテリー：4,025mAh (標準値)…18W急速充電対応

おサイフケータイ/NFC：対応

認証：指紋/顔認証

防水・防塵：IPX8、IP6X

無線LAN：IEEE802.11 a/b/g/n/ac



<画面性能>

サイズ：6.44インチ (AMOLED)

解像度：2400x1080 (FHD+)

パネル：有機EL

背面カメラ：約4,800万画素 (メイン)＋約800万画素 (広角)＋約200万画素 (モノクロ)＋約200万画素 (ポートレート)

前面カメラ：約1,600万画素 (インカメラ)



<サイズ・重量・カラー>

サイズ [mm]：160.9 (高)、74.1 (幅)、8.2 (厚さ)

重量：175 g

カラー：ホワイト



<添付品>

透明保護ケース (装着済)

液晶保護フィルム (貼付済)





◆落札後のキャンセルはご遠慮願います。従い、不明点がある場合は、入札前にご確認をお願い致します。

◆配送… 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オッポ