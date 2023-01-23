『littlebigヘリボーンコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 00時 20分に出品され04月04日 00時 20分に終了予定です。即決価格は17,595円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 littlebig のダブルチェスターコートです。



数回しか着用していないのでかなり美品です。

ベルトも付いており、前を縛ることが出来るので、今時な感じです。

ボディが肉厚でとても暖かいです。

定価は11万程でした。



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サイズ:M



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リトルビッグ

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ジョンローレンスサリバン

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メンズ

ジャケット・アウター タグ littlebigヘリボーンコート