『ジャックウルフスキン800FPドライダウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 10分に出品され03月13日 13時 10分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャックウルフスキン

JackWolfskin

ASIA PASSAMANI HOODY

800フィルパワー

ハイパードライRDSダウンジャケット

定価47300円



サイズ： L

裄丈85cm、身幅53cm、着丈65cm





●PECFREE DWR:PFCのないDWRによって、PFCを使わずに、優れた撥水性が得られます。

●PERTEX ECO:Pertex Eco ファブリックは、リサイクルされた織り糸を使って製作されます。

●ELEMENTAL PROTECTION:温かさを保つために、柔らかくて詰め込み可能で風への耐性があります。

●RDS認証800フィルパワーHYPER DRYダウン

●フードの後ろからアジャストできるドローコード

●シームラインに沿ったファスナー付きサイドポケット

●収納力のある胸ポケット

●裾はドローコードで着用感の調節が可能

●シャープな斜めキルティングと顎下パネルの切り返しが特徴的。表地には、優れた撥水性と防風性に、ダウンが抜け出しにくい特性を併せ持つリサイクルナイロンのバーテックス クァンタムを使用。内部には800FPのハイパードライRDSダウンを充填した、全天候型のダウンジャケットです。



状態は、目立った汚れヨレダメージなど見受けられず、良好かとおもいますが中古品となり見逃しなどもある場合がありますので神経質でない方のみお願い致します



カラー...ブラック

素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジャックウルフスキン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャックウルフスキン800FPドライダウン