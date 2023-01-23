『極美品 M タトラス ダウン ジャケット クラーズ 黒 シャイニー フード【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 11時 48分に出品され03月05日 11時 48分に終了予定です。即決価格は19,780円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#SOPHIAの部屋





❁管理番号

3K088-20230 11/26





❁アイテム

極美品 M タトラス ダウン ジャケット コート TATRAS タトラス KRAZ クラーズ

フード付き メンズ ダウンジャケット

BLACK ブラック ダウン 光沢感

ダウンコート

旧ベルボ 刺繍 ワッペン 2way

フード着脱可能 シャイニー加工

原産国 ポーランド

型番:MTA14A439 黒 TATRAS 肉厚 ロング ブラック 2





❁状態

目立った傷や汚れは無く、 これからも長くお使いいただけます(*^^*)







❁サイズ

表示サイズ 2

相当サイズ M



採寸(cm)



肩幅

約43cm

身幅

約54cm

袖丈

約68cm

着丈

約64cm



※平置き実寸。着画はお断りいたします。



❁カラー

ブラック

※現物と色味等が異なる場合があります。ご了承ください。





❁素材

画像をご確認ください。





❁配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





❁購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）の大手リユースショップ、ブランドリユース店、古物市場

※すべて鑑定済みの正規品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

M

タトラス



ダウン

ジャケット

クラーズ

黒

シャイニー

フード