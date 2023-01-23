『タトラス TATRAS ボシエノ BOSIENO サイズ3 カモフラージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 10時 25分に出品され03月27日 10時 25分に終了予定です。即決価格は42,500円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タトラスRライン

ボシエノ

サイズ3

肩幅:45cm

袖丈:70cm

ゆき丈:95cm

身幅:59cm

着丈:65cm



ダウン ポーランド産ホワイトグースダウン

定価 181,500円

状態 新品タグ、オリジナルハンガー付き



TATRAS(タトラス) BOSIENO ボシエノ。

今シーズンより登場した新モデル。

定番のDOMIZIANO ドミッツィアーノをカモフラ生地に変更したモデル。TATRASならではのタイトなシルエットに加え、身頃にダーツを入れる事で立体的ですっきりとしたシルエットを実現。少し長めに設定された着丈はスーツ等ジャケットなどでドレスアップした際も合わせれるようなバランスです。





カシミヤやスーツの生地で定評のあるイタリアロロピアーナ社のスーパー150のウール&シルクの生地が使用されています。

表の生地は非常に軽く、流れるようなシルキータッチの撥水素材です。耐久性のある撥水加工Rain Systemを施すことで、水滴や汚れ・液体汚れから保護します。



Rラインは

Reliable（信頼性のある）、Revolution（革命）、Robust（コクのある）、Radiant（輝かしい）などの「R」を頭文字とする“TATRAS Rライン”。

2013年にスタートし、従来のシリーズよりも、ワンランク上のクオリティやデザインを追求した、 ラグジュアリー感のあるコレクションラインとなります。



格安での販売です。

他でも出品していますので急に出品を取り消す場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タトラス TATRAS

ボシエノ BOSIENO

サイズ3

カモフラージュ