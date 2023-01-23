『Nike mmw Alyx パッカブルジャケット ダウン XL 新品未使用【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 13時 33分に出品され04月04日 13時 33分に終了予定です。即決価格は26,520円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズをまとめ買いしましたが、使用する予定がないので出品することにしました。

新品未使用品です。

宜しくお願い致します。



サイズ：4(XL相当)



早い者勝ちです！

ご検討宜しくお願い致します。



※他サイトでも同時出品している為、急遽取り消す場合がありますのでご了承下さい。

※金額交渉中でも、購入された方を優先しますので、ご了承下さい。

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長谷川昭雄

Nautica 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nike

mmw

Alyx

パッカブルジャケット

ダウン

XL

新品未使用