『〈中古・美品〉YONEX D3O プロテクター ジャケット 黒 Mサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 13時 17分に出品され04月08日 13時 17分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い保護性能】

D3O素材を使用しており、衝撃を吸収し、身体をしっかりと保護します。スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツに最適です。



【快適な着心地】

メッシュ素材を採用しており、通気性が良く、長時間の使用でも快適です。動きやすさを考慮したデザインです。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルな黒を基調とし、オレンジのファスナーがアクセントとなっています。機能性だけでなく、見た目にもこだわったアイテムです。



- ブランド: YONEX

- 色: 黒

- ファスナーの色: オレンジ

- 素材: D3O

- デザイン: パッド入り

サイズ：M

- 用途: スキー・スノーボード用

- メッシュ素材: あり

- 使用頻度:10回程度（都度手洗いしてました。）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヨネックス