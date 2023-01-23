『SYNA WORLD ダウンジャケット - BLACK 27日〜発送【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 20時 10分に出品され04月02日 20時 10分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セット内容

syna worldダウンジャケット

以上



即購入大歓迎・深夜無言購入OKです。



サイズ表

Sサイズ : 肩幅:53 胸囲:122 着丈:72 袖丈:60

Mサイズ : 肩幅:54 胸囲:126 着丈:73 袖丈:61

Lサイズ : 肩幅:55 胸囲:130 着丈:74 袖丈:62

XLサイズ : 肩幅:56 胸囲:134 着丈:75 袖丈:63



素人寸法はなので若干誤差がございます。神経質な方はご遠慮くださいませ。



海外並行輸入品になります。



トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完壁な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。



購入後返品は出来ません。



何か気になることがありましたら気軽にコメントお願いいたします。





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カラー···ブラック

11番号11 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SYNA

WORLD

ダウンジャケット

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BLACK

27日〜発送