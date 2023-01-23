『トミーヒルフィガーダウンコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 13時 03分に出品され03月22日 13時 03分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材(詰め物)...ダウン



素材(詰め物)...ダウン, フェザー。色ネイビー。2022年冬に購入した記憶がありますが着用は昨年1度だけで綺麗な状態で保管しておりました。とても暖かくスキー場等に着ていくにはピッタリの商品かと思います。購入値段5万円〜はしたかなと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トミーヒルフィガーダウンコート