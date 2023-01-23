『Paul Smith ロングコート ダークネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 55分に出品され03月26日 05時 55分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Paul Smith ベルト付きロングコート

ダークネイビー

ウール素材



身長177cm、体重72kgの出品者で脛中間まで丈があります。タイトすぎずゆとりのある着心地です。



2回ほど着用しましたが体重増加に伴い着用不可のため手放します。



【定価】¥151,200



【肩幅】55cm

【身幅】60cm

【袖丈】60cm

【着丈】130cm



素材···ウール



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Paul

Smith



ロングコート

ダークネイビー