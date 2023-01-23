『TheArth 炭次郎 ヌルテカ 六角テーブル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 09時 34分に出品され03月19日 09時 34分に終了予定です。即決価格は42,152円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TheArth 炭次郎 ヌルテカ



めちゃくちゃカッコいいです。



勿体無く、自宅で保管していましたが、整理の為出品します。



一度、自宅内で組み立てただけの新品未使用です。





次郎は、天板パーツ6枚と脚パーツ3枚を組み立てて使うヘキサテーブルで、フジカやアルパカストーブがジャストフィット！

ソロストーブのレンジャーサイズなら焚き火もOK！

次郎がいればテントの中でも外でも大活躍間違いなしです。



ビジョンピークスの黒い袋等はおまけでおつけします。



テーブル

組み立てサイズ外寸：930mm(対面)

内寸480mm(対面)

高さ250mm

収納サイズ：540mm×264mm×162mm







※ 新品未使用ですが個人保管になりますので、小傷等がついているかもしれません。

ご理解頂ける方のみご購入お願いします。



また他サイトでも出品していますので、早いもの勝ちになります。



よろしくお願いします。



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カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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テーブル・チェア・ハンモック タグ TheArth





炭次郎 ヌルテカ 六角テーブル