『Maison Margiela メゾンマルジェラ 22AW Pコート グレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 02時 38分に出品され04月07日 02時 38分に終了予定です。即決価格は61,200円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

Maison Margiela メゾンマルジェラ 2022AW

ボンデッド シェットランド ジャケット

Mod.S50AM0570 Col.001F

グレー サイズ48

新品未使用です。

即購入歓迎いたします。

定価325,600円



小さく畳んでの発送です。たたみじわが付く可能性がありますがご了承ください。＋700円で大きめのダンボールに入れて発送いたします。ご希望の方はコメントください。



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他アプリでも販売しているためタイミングによっては取引キャンセルさせていただきます。

大変申し訳ございませんがご承知ください。



【商品サイズ寸法】

素人採寸ですのでご参考程度にお願いいたします。

肩幅48cm

袖丈61cm

身幅55cm（脇下）

着丈84cm



商品説明

Maison Margiela

ダブルコート

イタリア製



グレー、コットン＆ウールブレンド、ヘリンボーンプリント、ノッチドラペル、ダブルブレストボタン留め、ロングスリーブ、サイドにスリットポケット x 2、ストレートな裾。



素材

100% ウール, 100% リネン, 100% コットン, 100% ビスコース/レーヨン



204020 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Maison

Margiela

メゾンマルジェラ

22AW

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グレー