『344新品Elmer By Swanyエルマーバイスワニー メンズ羊革レザー手袋【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 14時 32分に出品され03月17日 14時 32分に終了予定です。即決価格は7,246円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・新品 Elmer By Swanyメンズ手袋

・サイズ：M 24cm

・素材：（本体）高級羊革 （カフス部）アクリル/ウール

（裏地）ポリエステル100％

天然素材のレザーと高機能フリースの良さをシンプルに追求したモデル



インナーにはポーラテックの高機能フリースを採用。

軽くて柔らかいフリースはレザーの柔らかさを妨げず、famの雰囲気を残しながら、より高い保温性を実現します。

クラシックとテクノロジーを融合をしたバランスの良いモデルです。



＊展示品の為、細かな傷や、しわがある場合があります。

写真をご覧になって気になる方は、ご購入お控えください。

ご理解の上よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 344新品Elmer

By

Swanyエルマーバイスワニー

メンズ羊革レザー手袋