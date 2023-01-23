『ユニクロ +J ジルサンダー ダウンジャケット XL ネイビー 紺色 収納袋付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 57分に出品され03月31日 18時 57分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます☆



【商品名】

UNIQLO ユニクロ +J ジルサンダー ダウンジャケット XL ネイビー 紺色 収納袋付き 希少 レディース フード ダウン90% フェザー10%



【サイズ】表記XL

肩幅51.5

着丈65

身幅60

袖丈66



【状態】

目立った傷や汚れなし

まだまだ気持ち良く使用していただけるお品です☆

中古品にご理解の上、ご購入お願い致します☆





【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

鑑定済商品です。



即購入OK

早い者勝ち



よろしくお願いします。



他にも色々出品していますので見ていってくれると嬉しいです♡

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#piggybankdisplay 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ユニクロ +J

ジルサンダー ダウンジャケット XL

ネイビー 紺色 収納袋付き