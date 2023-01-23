『CLANE クラネ ウール ダウン ロングコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 03時 08分に出品され04月18日 03時 08分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ

サイズ 1



かなりゆったりしたサイズ感です。

ワンシーズン着用しましたので使用感あると

思いますので、お安く出品させていただきます。

見た目よりも着用するととても暖かいです^ ^

まだ現役で着ていただけるコートです。



＊中綿 ダウン80% フェザー20%



肩幅···58cm

身幅···62cm

袖丈···48cm

着丈···118cm

(素人採寸に付きご了承下さい)



⭐︎下記ネットより引用⭐︎

ウール素材を使用したメンズライクなダウンコート。

あえてダウンの量を抑えることで着ぶくれせずスッキリと着ていただけます。

かっちりしすぎないようソフトな風合いのウール地を使用しているのでコーディネートに馴染みやすく、大人っぽい印象に仕上がっています。

飽きの来ないベーシックなデザインのため、長くご愛用していただけます。



参考価格：52,800円(税込)



参考商品名：WOOL DOWN LONG COAT



参考品番：11101-0052 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: クラネ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CLANE

クラネ ウール ダウン ロングコート