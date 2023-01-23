『新品未使用 BLATE ユニセックスダブルテーラードウールコート オートミール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 33分に出品され03月05日 01時 33分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年、BLATEの公式サイトで購入しましたが、着用機会がなく保管しておりました。

室内で試着はしてますが、自宅保管であることをご理解のうえ購入をお願いします。

販売価格は、14000円くらいだったと記憶してます。販売当時は、即完売でした。

色は、オートミールです。



モデル身長158cm



素材

表地：ウール50％ ポリエステル50％

裏地：ポリエステル100％



平置き採寸

肩幅60cm（ドロップショルダー）袖丈49cm バスト60cm 着丈72cm

※裏地あり ポケットあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用

BLATE

ユニセックスダブルテーラードウールコート

オートミール