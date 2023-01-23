『DUVETICA size42 ベージュ ダウンジャケット フード付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 04時 38分に出品され04月15日 04時 38分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DUVETICA

ベージュ ダウンジャケット

フード付き

サイズ42

⚫︎お値下げ不可。





【デザイン】

このダウンジャケットは、シンプルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【素材】

高品質なダウンを使用しており、保温性に優れています。さらに、フードにはファーが付いており、見た目にも温かみがあります。



【スタイル】

さまざまなスタイルに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



⚪︎ポケットは、無しになります。

⚪︎2022年にこちらにて、譲っていただきました。

使いやすかったです。服が増えてきましたので出品します。一度クリーニング済みです。撥水加工は、していません。



- 色: ベージュ

- 素材: ダウン

- フード: ファー付き

- デザイン: キルティング

- スタイル: ノーカラー

- ブランド名: MACKINTOSH、DUVETICA

- 長さ: ヒップ丈



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DUVETICA



size42



ベージュ

ダウンジャケット

フード付き