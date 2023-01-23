『South2 West8 モチーフリング【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 59分に出品され04月01日 04時 59分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、South2 West8のリングです。



未使用品。

補完に伴う若干のくすみはありますが美品です。

定価は失念しましたが、数万だった記憶です。



内径約20mm、

ストールリングとして使うのも良いかと思います。



お値下げ交渉の際は必ずご希望の金額を記載下さい。

テンプレ文のお値下げ交渉は返信致しません。



ご購入前にプロフィールを一読頂けますと幸いです。



宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サウスツーウェストエイト

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ South2

West8

モチーフリング