『ノースフェイス マウンテンジャケット ココアブラウン L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 13時 55分に出品され03月30日 13時 55分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドアウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。このジャケットは、厳しい環境でも信頼できるパフォーマンスを発揮します。



【優れた防水性】

防水素材を使用しており、雨や風から体を守ります。アウトドア活動や旅行に最適な選択です。



【快適な着用感】

フード付きのデザインで、風の強い日でも快適に過ごせます。両サイドポケットもあり、収納力も抜群です。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: ブラウン

- 素材: 防水素材

- デザイン: フード付き

- 特徴: 両サイドポケット

- スタイル: 長袖

- バックデザイン: ロゴあり

- 機能: 防風機能



2年ほど前に購入し、日常で5回程着用の為、かなり綺麗な状態かと、思います。



あくまで中古品の為、ご理解がある方のご購入お待ちしております(*^^*) 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

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