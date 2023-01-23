『超音波式タワー加湿器 8L 大容量【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 12時 39分に出品され03月06日 12時 39分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-1355-T





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◎開店以来♪大好評♪

◎人気?売れ筋品を取り揃えました。

なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。

◎1~3日以内での発送完了を目指しております。











【水循環式加湿器・水漏れ防止設計】

本品は本体が上、タンクが下というデザインで、加湿器本体は多孔質の麦飯石を搭載し、不純物を濾過します。上部から給水すると下部へ移動し、ポンプで水を吸い上げ本体から噴霧することで水循環が行われます。さらに、上部から蓋を開けて給水でき、本体を外してタンクに水を注ぐこともでき、給水がとても楽です。水漏れなどの心配はありません。広口設計のため、お手入れが簡単、水タンクの隅々まで綺麗に掃除することができます。



【三段階噴霧量調節可能・アロマ対応】

噴霧量は弱、中、強の三段階に調節でき、噴霧量強モードでは280ml/hの加湿が可能になります。室内の湿度状況に合わせて調節可能、お部屋を快適な空間にすることができます。また、加湿器内にアロマボックスが付いており、お好みのアロマオイルを入れることができます。香りのミストで部屋の空気を加湿が可能で、リラックスできます。



【静かなおやすみモード・切タイマー機能で空焚き防止】

運転音が35dB以下で、睡眠や仕事・勉強の邪魔にならず、赤ちゃんがいる部屋でも安心して使用できます。おやすみモードではタッチパネルのランプも消され、一晩中ぐっすり眠れます。また、自動的に電源がオフになる機能が付いており、1時間から最大12時間までのタイマー設定が可能で、指定した時間で自動停止します、就寝時も外出時にも消し忘れの心配がありません。水不足の表示が付き、水がなくなったときは自動的に電源オフになり、空焚きなどの心配もありません。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用