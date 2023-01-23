『mammut meron in hooded ダウンジャケット ジャパンM黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 07時 37分に出品され04月08日 07時 37分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 価格見直しさせていただきました。

【高い保温性】

このダウンジャケットは、優れた保温性を提供し、寒い季節に最適です。軽量ながらも、しっかりとした暖かさを保ちます。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練された黒のデザインは、カジュアルからビジネスカジュアルまで幅広く対応可能です。



【機能性】

フード付きで、風や雨からの保護が強化されています。アウトドア活動にも適しています。



- 色: 黒

- 素材: ダウン

- ブランド: MAMMUT

- サイズ: ジャパンM

- 製造国: ベトナム



税込58,000円ぐらい



900FP、軽量、ダブルジップ、デザインなど最高性能のダウンジャケットです



今年は値上がりして上記の値段以上になっております。美品ですが中古でも良いという方、ご検討よろしくお願い致します。

ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mammut

meron

in

hooded

ダウンジャケット

ジャパンM黒