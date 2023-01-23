『DENIM & SUPPLY ラルフローレン ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 55分に出品され03月26日 19時 55分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 着丈80cm、身幅60cm、袖長脇下から58cm位。

ラグラン袖になっておりますので、だいたい肩幅44cm〜位です。



4年程前に大阪心斎橋の専門店で購入。今はお店はありません。

1回だけ着用。ダウンになっていますので、結構暖かいです。

都会では、中はTシャツで充分です。

着るとそうでも無いですが、持つと重みもあります。

色あせて見えますが、最初からダメージ仕様です。

車移動が多いので、着る機会がないので出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラルフローレン カラー: レッド系/ブラウン系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DENIM

&

SUPPLY

ラルフローレン ダウンジャケット