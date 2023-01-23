『【美品】バーバリーブラックレーベル ダウンジャケット 3way ファー ベスト【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 01時 28分に出品され03月14日 01時 28分に終了予定です。即決価格は11,650円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Burberry black label バーバリーブラックレーベル ダウンジャケット 中綿ジャケット 3way 5way ラビット ファー ベスト キルティング ノバチェック Lサイズ ファー取り外し可能





○サイズ

サイズL（相当）

肩幅46cm

身幅56cm

袖丈64cm

着丈67cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立った傷や汚れなく、まだまだ長くお使いいただける状態です。



○カラー

ネイビー

紺



○素材

綿

ナイロン

ポリエステル



〇購入元

こちらの商品は大手ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）、質屋・古物市場・ストア商品にて鑑定済商品です。





○配送

簡易包装にて1～2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】バーバリーブラックレーベル

ダウンジャケット

3way

ファー

ベスト