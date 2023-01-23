『【ATON 】23AW AIR WEATHER SHORT MODS COAT【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 14時 25分に出品され04月21日 14時 25分に終了予定です。即決価格は45,288円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ATON 】23AW AIR WEATHER SHORT MODS COAT



着用回数1回短時間のため、汚れ傷なく新品同様の美品です。

23AW ライナーのウール混率が少し上がりました。



サイズ04（Mサイズ相当）

着丈81身幅66肩幅57袖丈64cm



カラー:ブラック



定価

¥104,500

新品購入品です。



素材

本体:ポリエステル71％, ナイロン29％

ライナー:ウール93％, ナイロン7％



【商品説明】

アメリカ軍M65モッズコートをベースに独自のバランスでショートコート風にアレンジしたショートモッズコート。 天然素材のようなタッチを機能素材で表現したATONのシグネチャーマテリアルを使用。 ナイロンとポリエステルの素材特性の違いから着用環境によって様々な表情へ変化する糸を高密度に織り込み独特な風合いに仕立てています。 ライナーはボタンによって取り外し可能。上質なウール混ファブリックでしっかりとした保温性。表地の防風性高い生地とのコンビで冬でも暖かく着用可能です。シワなどを気にする必要もなく持ち運びにも便利な取り回しの良いモッズコート。 シンプルなデザインとライナーの有無で3シーズン着用できる着回し力が嬉しい一着です。



エイトン

comoli

コモリ

confect

コンフェクト

ミリタリー

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エイトン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ATON

】23AW

AIR

WEATHER

SHORT

MODS

COAT