『ポロバイラルフローレン ダウンジャケット コート チェック フード 150cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 12分に出品され03月22日 15時 12分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆☆☆ブランド名☆☆☆

ポロバイラルフローレン

Polo by Ralph Lauren



襟部分にマジックテープがあり、中にはフードが収納されています。





☆☆☆サイズ☆☆☆

150cm







☆☆☆採寸☆☆☆

着丈 約64㎝

身幅 約50㎝

肩幅 約44㎝

袖丈 約55㎝



（素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください）



☆☆☆カラー☆☆☆

グリーン系 チェック

ブラックウォッチ





☆☆☆素材☆☆☆

詰め物

ダウン 70%

フェザー30%







☆☆☆状態☆☆☆

目立ったキズや汚れはありません。フリース部分多少の使用感ありますが、全体的には比較的綺麗かと思います。

子供が着たもので、記名部分マジックで黒塗りしてあります。



USED品とご理解いただける方のご購入をお願いいたします。



何か気になることがありましたらコメントをお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>コート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 150cm ブランド: ポロバイラルフローレン