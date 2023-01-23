『《新品 タグ付き》ブラックレーベルクレストブリッジ ストレッチダウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 30分に出品され03月23日 19時 30分に終了予定です。即決価格は19,730円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用タグ付き【(株)三陽商会 正規品】

BLACK LABEL CRESTBRIDGE ストレッチダウン



【BLACK lab.】トレンドのカラーブロックデザインを採用したリラックスシルエットのストレッチダウン



トレンドのカラーブロックデザインを採用したストレッチダウン。スポーティーかつシンプルなデザインで、腰ポケットのファスナー回りには防水性を高める仕様であるインフュージョン加工を施したり、フロントの下前にはロゴ入りのテープを配したりとと細かなディティールにも拘ったダウンジャケットです。



表地はジャージ素材+フィルムを貼り合わせた2層構造の高機能ジャージ素材です。

撥水加工を施すことで撥水性に優れた素材を使用しています。

またジャージ素材のストレッチ性により着心地も抜群です。



サイズ：Ｌ

定価：66,000円

お値下げ交渉不可



発送の際、圧縮して梱包させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 《新品

タグ付き》ブラックレーベルクレストブリッジ

ストレッチダウン