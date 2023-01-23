『カナダグース ブラックレーベル シャトー パーカー 黒 Sサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 13時 04分に出品され03月22日 13時 04分に終了予定です。即決価格は43,010円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース（CANADA GOOSE）

CHATEAU PARKA BLACK LABEL/3426MB

シャトーパーカ ブラックレーベル ファーダウンジャケット



カラーブラック

Sサイズ



数年前にEDIFICEにて購入しましたが、暖かすぎて1度しか着用していません。

そこからは衣類カバーをかけて保管していましたが、素人保管になりますので神経質な方はご遠慮下さい。



目立つ様な傷、汚れ、擦れなどなくまだまだ着用頂けます。ですが1度人の手に渡った物になりますので完璧を求める方はご遠慮下さい。

返品、返金は応じれませんので気になる事はご遠慮なくお聞き下さい。



購入時に付いてたタグ類、レシート原本(切取りあり)残っていましたのでお付け致します。



発送はゆうパック(追跡番号付き)の予定になります。



カナダグース シャトー

ダウンジャケット コヨーテファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース

ブラックレーベル

シャトー

パーカー

黒

Sサイズ