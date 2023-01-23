『オーストリッチ風2wayミニバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 39分に出品され03月26日 19時 39分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用ですが長期自宅保管していた為やや傷等ございます。



材質:合皮



素人採寸（約）ですが載せておきます。

スカーフはおまけです。



神経質な方はご遠慮下さい。

ご理解頂ける方の購入よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ オーストリッチ風2wayミニバッグ