『N.HOOLYWOOD compile 24SS / COAT【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 09時 50分に出品され03月04日 09時 50分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 N.HOOLYWOOD COMPILE 24ss

24SSの目玉アウターのひとつになります。

今シーズン押しのネイビーです。サイズは３６

数回着用後、クローゼットにて保管しておりました。

ちょうど今着用シーズンかと思いますので、

気になる方はご検討ください。



定価：96800円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: エヌハリウッドコンパイル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ N.HOOLYWOOD

compile

24SS

/

COAT