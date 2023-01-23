『nanamica Insulation Varsity Jacket【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 07時 59分に出品され04月18日 07時 59分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...カーキ/オリーブ



新品未使用。㈱ナナミカ取り扱いの国内正規品です。

定価６４９００円。



U.S Air ForceのMA-1とU.S.NavyのWepをベースに再構築したデザインです。

表面は高密度に織り上げたコットン100%のツイルを使用。

高密度に織り上げる事で防風性が高くソフトで軽い仕上がりです。

袖口のリブはビンテージのフライトジャケットのようにハギのない筒編みのテンションが2段になっている物で肌ざわりの良いウールを使用。

裏地にはリサイクルポリエステルリップストップを使用しています。

中わたは100%リサイクル原料を使用した保温性と軽量性に優れたPRIMALOFT Black Insulationを使用。

肩巾、身巾はゆとりを持たせたオーバーサイズシルエットで、ピッチが細かい丁寧なステッチワークを施しています。



【色】・・・モスグリーン。フラッシュの関係で実物と画像では多少の色の濃薄が見られます。ご了承の上ご入札お願い致します。



【素材】・・・コットン１００％、裏地＆中綿：ポリエステル１００％、衿、袖口、裾：アクリル６３％、毛２５％、ポリエステル１１％、ポリウレタン１％。



【サイズ】S・・・肩幅約５７ｃｍ、身幅約７０ｃｍ、着丈約７１ｃｍ、袖丈（肩の付け根から計測）約６６ｃｍ。



【状態】・・・新品未使用。保管時の軽度のしわが見られます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nanamica

Insulation

Varsity

Jacket