『✨美品✨タトラス ポリテアマ4496ロングダウンジャケットＬ03 ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 11時 46分に出品され03月18日 11時 46分に終了予定です。即決価格は18,040円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 197



◯ブランド

TATRAS

タトラス



◯アイテム・デザイン

ダウンジャケット

LTA17A4496



ロングダウンコート

フード 取り外し可





◯サイズ L サイズ

03 165cm



肩幅···38cm

身幅···42cm

袖丈···63cm

着丈···80cm

ゆき丈··· 85cm



◯カラー

ネイビー



◯素材



表地:ポリエステル

詰物: ダウン90%

フェザー10%



◯状態



あまり使用感なく目立ったキズや汚れもない綺麗な状態です。





〜〜USEDについて〜〜

⚠︎新品未使用品ではごさいませんので、経年劣化や記載がないまたは画像では分かりにくかったり、見落としている小傷 やスレ目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ、匂い等のダメージ品が混入している場合もございますことをご理解お願いいたします。 あくまで中古品としてのご理解をお願いいたします。

⚠︎この商品はあくまで古着です。中古品に付きトラブル防止の為 神経質な方や完璧を求める方は御遠慮いただき新品や未使用品等の商品をご検討下さいますよう御願い申し上げます。



◯購入先

大手リユースショップ



ブルゾン

ステンカラーコート

トレンチコート

テーラードジャケット

Pコート

ロングコート

ウールコート

ロングダウン

素材(表地)···ポリエステル



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



カラー···ブラック

カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ✨美品✨タトラス ポリテアマ4496ロングダウンジャケットＬ03

ネイビー